Veröffentlicht am 13. September 2024 von wwa

HORHAUSEN – Die Sanierung der B 256 zwischen Horhausen und Willroth ist komplett abgeschlossen

Die Sanierung des letzten Teilstückes der B 256 zwischen Horhausen und Willroth wurde fertiggestellt. Die Verkehrsregelung mit der Durchfahrt durch das Gewerbegebiet Horhausen wird damit wieder außer Kraft gesetzt, so dass der Verkehr die Bundesstraße B 256 wieder voll nutzen kann. Die komplette Sanierungsmaßnahme ist damit abgeschlossen und wurde unter anderem durch Optimierungen des Bauablaufes noch vor dem ursprünglichen Zeitplan fertiggestellt. Die gesamte Sanierungsmaßnahme erstreckte sich auf einer Länge von insgesamt etwa 2,5 Kilometern zwischen dem Waldweg in Horhausen und dem Amselweg in Willroth. Außerdem wurde die Fahrbahn im Kreuzungsbereich der B 256/L 270 saniert. Auf dem kompletten Sanierungsabschnitt wurden neben den Entwässerungseinrichtungen der komplette Asphaltoberbau erneuert. Die Bankette wurden an die neue Fahrbahnhöhe angepasst. Zudem erfolgte der barrierefreie Umbau der Querungshilfen in Willroth und die Anpassung der Gehweganlagen in Horhausen. Der Einbau diverser Leitungsquerungen erfolgte durch die Verbandsgemeindewerke Altenkirchen-Flammersfeld.