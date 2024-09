Veröffentlicht am 13. September 2024 von wwa

DAADEN – Beim Pilgertag in Daaden mit den Füßen Beten

Nicht das Ziel, wie z. B. in Santiago de Compostella ein Heiligengrab oder die Belohnung für den Weg, stehen im Mittelpunkt des Gedankens auf dem Pilgerweg Daaden, sondern das Unterwegssein, die Begegnung mit anderen Menschen, mit sich selbst und vor allem mit Gott. „Das war von Beginn an die Konzeption,“ so Thorsten Bienemann, Männerbeauftragter im Ev. Kirchenkreis Altenkirchen und Initiator des Pilgerweges. „Wir wollen uns damit von anderen Pilgerwegen unterscheiden und das Besondere am evangelischen Pilgern näherbringen“. Zum evangelischen Pilgern in der Gruppe gehören zum Beispiel biblische oder meditative Impulse, aber auch die Stille und die Möglichkeit, alleine auf dem Weg zu sein, sind wichtige Merkmale. Dazu braucht man an den richtigen Stellen die nötigen Voraussetzungen. Steigungen, gerade Strecken oder Gefälle, Pausen und meditative Punkte wie z. B. die Quelle an der Westerwald Hütte. So entstand in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde Daaden und dem Westerwald Verein Daaden eine gut ausgeschilderte Streckenführung, die auch Michael Bender, Wegewart des Westerwald Vereins Daaden und Mitinitiator, wohl überlegt hat. Denn Pilgern ist auch eine körperliche Erfahrung des Glaubens und wird oft als “Beten mit den Füßen” bezeichnet, da es eine spirituelle Reise ist, bei der man sich auf den Weg macht und Glauben praktisch lebt. Dabei war der Pilgerweg zunächst als neues Projekt der Männerarbeit im Kirchenkreis geplant. Relativ schnell war den Verantwortlichen allerdings klar, dass man den Weg für alle Interessierten öffnen wollte. Denn die Nachfrage nicht nur aus der Region war hoch; aus dem Bundesgebiet kamen bereits Gruppen und „Einzelgänger“ in das Daadener Land, um ihre ganz persönliche Glaubenserfahrung zu machen. Auch die Evangelische Kirchengemeinde Daaden nutzt das eigene Angebot rege.