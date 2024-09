Veröffentlicht am 13. September 2024 von wwa

FLAMMERSFELD „Völlig losgelöst…“ – Chorkonzert CHORUSSAL Flammersfeld

Endlich ist es wieder soweit! Der Chor CHORUSSAL hat ein neues Programm zusammengestellt und freut sich dieses seinen Zuhörern präsentieren zu können. „Völlig losgelöst…“ – so lautet das Motto für das Konzert, das am Samstag, 28. September 2024, um 19:00 Uhr in Weyerbusch in den Räumlichkeiten der Firma Hottgenroth Software AG (ehem. Sonnenhof) stattfindet. Der Chor hat viele neue Titel aus der modernen Rock- und Pop-Literatur mit dem Chorleiter Wolfram Hartleif für das Publikum einstudiert. Ganz besonders freut man sich darauf den Nachwuchs präsentieren zu können! Sowohl der neu gegründete Kinder- als auch der neue Jugendchor werden das Programm mitgestalten.

Im Anschluss an den musikalischen Teil wird es wie immer einen kleinen Imbiss und Getränke geben. Karten für das Konzert sind im Vorverkauf bei allen Sängerinnen und Sängern erhältlich. Der Eintritt kostet 12 €, ermäßigt 8 €. Kartenreservierungen sind unter www.chorussal.de/kartenreservierungen möglich.