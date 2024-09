Veröffentlicht am 13. September 2024 von wwa

KIRCHEN-FREUSBURG – Überfall auf eine Frau in Freusburg – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Donnerstag, 15. August 2024, kam es gegen 00:30 Uhr in Kirchen/Sieg, Ortsteil Freusburg, zu einem Überfall. Eine 46-jährige Frau war zu Fuß von der Bahnhaltestelle Freusburg-Siedlung über den Tulpenweg in Richtung B 62 unterwegs, als sie von einem Mann von hinten angegriffen, zu Boden gebracht und körperlich attackiert wurde und erheblich verletzt. Nachdem er das Opfer ausgeraubt hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Am wahrscheinlichsten erscheint eine Flucht in Richtung Mudersbach oder ein Verbleib innerhalb der Ortslage Freusburg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit vermutlich grauer Jacke, grauer Kapuze und Jeans. Ferner soll der Täter eine hellgraue, tuchartige Kopfbedeckung getragen haben.

Gesucht werden Zeugen, die den Mann im Bereich des Tatorts und/oder bei seiner Flucht beobachtet haben sowie sonstige Angaben zur Tat machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei