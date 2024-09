Veröffentlicht am 13. September 2024 von wwa

DUDENHOFEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 27 – Pedelecfahrer schwer verletzt

Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer die K 27 von Römerberg in Richtung Dudenhofen. Ein 84-jähriger Pedelecfahrer wollte an der Einmündung eines Feldweges die K 27 überqueren, schätzte aber den Abstand des heranfahrenden Pkws falsch ein und fuhr auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Pkws leitete eine Bremsung ein und wich nach links auf den Grünstreifen aus, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 81-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die K 27 musste für eine Stunde gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.700 Euro. Quelle: Polizei