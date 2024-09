Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

FACHBACH – Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz durch das Auslegen von Ködern

Bei der Polizeiinspektion Bad Ems wurde eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Demnach sollen bereits am Montag, 09. September 2024 in Fachbach, im Bereich der Koblenzer Straße (Glascontainer/Tretbecken) Köder ausgelegt worden sein, die zumindest in einem Fall bei einem Hund zu Gesundheitsschäden geführt haben. Dem Hund geht es inzwischen wieder besser. Eine Absuche in dem entsprechenden Bereich durch die Polizei führte nicht zum Auffinden weiterer Köder. Die Polizei bittet unter 02603/970-0 um Hinweise. Gleichzeitig bittet sie insbesondere Hundehalter, die in dem Bereich mit ihren Vierbeinern spazieren gehen, um besondere Vorsicht. Quelle: Polizei