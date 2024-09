Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

LINZ am Rhein – Verkehrsunfallflucht am Bahnhof in Linz am Rhein

Im Zeitraum zwischen dem 11. September 2024, 19:30 Uhr und 12. September 2024, gegen 09:15 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Bahnhof in Linz einen weißen Ford-Transit. Es entstand eine Beschädigung am vorderen, rechten Radkasten auf einer Höhe von 65 bis 79,5 cm und einer Länge von 30 cm. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Quelle: Polizei