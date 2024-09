Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bunte Meisterwerke: Jeyu Lee spielt bei „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen

Am 22. September geht es weiter mit „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus. „Aus fremden Ländern und Epochen: bunte Meisterwerke!“ heißt es dann. Der koreanische Pianist Jeyu Lee spielt Werke von Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofjew, Frédéric Chopin und Maurice Ravel. „Diese fünf Komponisten sind unverzichtbare Meister der Klaviermusik, die in verschiedenen Ländern geboren wurden und unterschiedliche Musikstile komponierten. Auch hinsichtlich der Epochen ist es vielfältig“, so der Ausblick von Jeyu Lee selbst.

Seine musikalische Reise ist geprägt von bemerkenswerten Erfolgen: Seit Jahren belegt er Top-Plätze bei internationalen Wettbewerben, unter anderem beim Korea Liszt-Society Wettbewerb oder beim Seoul Arts High School Musikwettbewerb. Aufgrund seiner ausgezeichneten Noten wurde er an der Korea National University of Arts (KNUA) zugelassen. Unter Anleitung von Professor Daejin Kim zeichnete sich Jeyu akademisch aus und erhielt für die Dauer von vier Jahren Stipendien. Seit 2023 nimmt er am Masterstudiengang an der Mannheim University of Music and Performing Arts unter der Leitung von Professor Wolfram Schmitt-Leonardy teil.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier!“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Spielt am 22. September im Altenkirchener Kreishaus: Jeyu Lee (Foto: OPUS).