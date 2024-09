Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Nina Simone Story feat. Fola Dada – Ihre Musik, ihr Leben, ihre Zeit.

Dieser Abend ist eine Danksagung an und eine Verbeugung vor Nina Simone. Ihre Musik, ihr Leben, ihre Zeit. Die Nina Simone Story feat. Fola Dada wird am 18. September um 20 Uhr im KulturSalon an der Glockenspitze Altenkirchen präsentiert von Fola Dada (Deutscher Jazzpreis), Florian Dohrmann (Echo Preisträger) und Band, sowie Katharina Eickhoff (SWR2)

Sie träumte davon, einmal die erste schwarze klassische Pianistin Amerikas zu sein. Sie wurde zur „Highpriestess of Soul“. Ihre Musik, ihre Texte machten sie zur Stimme der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, zur legendären Diva des Jazz – „black classical music“ in ihren Worten.

Der Abend vermittelt ein Bild der Persönlichkeit Nina Simons: kantig, verschoben, geheimnisvoll, verzerrt und unscharf, von versteckter Schönheit und Ästhetik, reich an Wundern und fesselnd.

Fola Dada, die Stuttgarter Soul- und Jazz-Sängerin, Florian Dohrmann und Band sowie die Moderatorin Katharina Eickhoff werfen ein Schlaglicht auf diese Geschichte. Die Faszination der Diva des Jazz wird in einer facettenreichen Show spürbar. Songs, Bilder, Filmausschnitte und Texte machen das Leben dieser außergewöhnlichen Künstlerin lebendig.

Die Umstände, die Sehnsucht, die Suche nach ihren afrikanischen Wurzeln. Der Schmerz und ihre Kämpfe mit der Liebe, der Gesellschaft, deren Vorurteilen und vor allem auch die Kämpfe mit sich selbst. Aber auch ihr Motto „Feeling Good?“

Gesang/Moderation: Fola Dada (Deutscher Jazzpreis) – Erzählerin: Katharina Eickhoff (SWR2) – Kontrabass und Konzept: Florian Dohrmann (Echo Preisträger) – Piano: Ulf Kleiner – Schlagzeug: Felix Schrack – Gitarre: Christoph Neuhaus (Landesjazzpreis Ba-Wü )

Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de , Tel.: 02681 7118 im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen, sowie bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Mi. 18.09.2024 – Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr Ort: KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen – Eintritt: VVK ab 33€; ABK 38€