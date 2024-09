Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Late-Late-Basar in der Ev. Kindertagesstätte Arche

Am 20. September 2024 findet wieder der Late-Late-Basar in der Ev. Kindertagesstätte Arche statt. Es wird an diesem Abend eine große Auswahl an Artikeln rund ums Kind, wie Kinderkleidung, Spielwaren, Büchern, Kinderschuhen und einiges mehr angeboten. Zum Angebot gehört an diesem Abend auch ein herzhaftes Buffet sowie leckere Getränke und Cocktails. Los geht es ab 19.00 Uhr, für Schwangere schon um 18.30 Uhr.