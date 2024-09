Veröffentlicht am 13. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Special Olympics im Gästebuch der Stadt Neuwied verewigt

Inklusion gefeiert: Bereits am Vorabend der inklusiven Sommerspiele in Neuwied feierte Special Olympics Rheinland-Pfalz, die ausrichtende Sportorganisation für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, ihr 20-jähriges Bestehen mit geladenen Gästen im Heimathaus Neuwied. Auch Oberbürgermeister Jan Einig und seine Standvorstandskollegen Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann gratulierten zu diesem Jubiläum und dem damit verbundenen Engagement persönlich. Zum Abschluss des festlichen Programms gab es dann noch eine Überraschung für die Verantwortlichen von Special Olympics: OB Einig hatte das Gästebuch der Stadt dabei. Vor den Augen aller Gäste trug sich Special Olympics Präsident Burkhard Schappert auf der kunstvoll gestalteten Seite ein. Verbunden, so die Eintragung im Gästebuch seitens der Stadt Neuwied, „mit dem Wunsch, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung weiter zu fördern und in der Stadtgesellschaft zu etablieren.“ Eine ideale Gelegenheit boten die Sommerspiele schon am Tag nach den Festlichkeiten. Foto: Melanie Lange