Veröffentlicht am 13. September 2024 von wwa

HÜTTENHOFEN – Großes Dankeschön-Grillen des Männergesangverein Mammelzen

Der Männergesangverein aus Mammelzen lud zur alljährlichen Grillfeier. In diesem Jahr waren neben den aktiven Sängern und den passiven Mitgliedern auch alle Helfer des 105jährigen Festes geladen, um allen für die großartige Unterstützung zu danken. Dafür wurden Tische und Bänke gestellt und der große Grill rausgeholt, um für das leibliche Wohl aller Gäste zu sorgen. Besonders dankte der erste Vorsitzende Frank Meyer dem ehemaligen Ortsbürgermeister der Dorfgemeinde Dieter Rütscher, der sowohl als aktiver Sänger, aber eben auch in seiner langjährigen Zeit als Ortsbürgermeister sich immer um den Männergesangverein gekümmert hat. Einen lebendigen Verein im Dorf zu haben, der sich auch öffentlich präsentiert und Veranstaltungen anbietet und unterstützt, ist dieser Tage keine Selbstverständlichkeit mehr. Umso schöner war die zahlreiche Unterstützung zum Jubiläum, die langjährige Treue der Vereinsmitglieder und an diesem Abend die Möglichkeit, ihnen allen etwas zurückzugeben. Foto: VG AKFL