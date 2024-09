Veröffentlicht am 15. September 2024 von wwa

WISSEN – Der Caritasverband Rhein-Sieg lädt zu einem Runden Tisch nach Wissen

Am Mittwoch, 25. September 2024, lädt der Caritasverband Rhein-Sieg zu einem Runden Tisch ein zum Thema „Offener Treff ‚Kumm ren‘ in Wissen“‚ Beginn 18.00 Uhr, Kath. Pfarrheim, Kirchweg 4 in Wissen

Wissen hat viel zu bieten, für viele Interessengruppen gibt es Angebote. Was fehlt, ist ein Offener Treff in der Stadtmitte, ein Ort, wo sich alle Menschen treffen können: Arme und Reiche (und die dazwischen), Einheimische und Zugewanderte (und die dazwischen), Frauen und Männer (und die dazwischen)… Altenkirchen und Kirchen haben das Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ und „Gelbe Villa“, Hamm die „Teestube“, Westerburg das „Marktplatz 8-Cafe“. Und Wissen – bald das „Kumm ren“!

Die Schlagwörter sind bekannt und werden täglich in den Nachrichten benannt: Einsamkeit, soziale Ungerechtigkeit, Vereinzelung, Sprachlosigkeit, Politikverdrossenheit…

Dagegen soll der Wissener Treff die Möglichkeit bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen; Demokratie zu gestalten; neuen Ideen Raum zu schaffen; Menschen kennen zu lernen, die man sonst nicht trifft; Kreativität zu wecken; Initiativen zu ergreifen… Zudem könnte der Offene Treff andere (Beratungs-)Angebote, die es bereits in Wissen gibt, mit beherbergen und so Ressourcen bündeln. Und Raum für Selbsthilfegruppen bieten.

Eingeladen sind alle Interessierten, die mit dazu beitragen wollen, dass solch ein Offener Treff in Wissen entsteht. Beim ersten Treffen geht es um grundsätzliche Fragen: Konzept: wie soll der Offene Treff gestaltet werden? Wie oft, wie lange? Was wird angeboten? Raum: wo gibt es Leerstände? Toiletten, Teeküche, rollstuhlgerecht? Träger: Ein Verein? Eine einzelne Organisation mit Kooperationspartnern? Personal: EhrenamtlerInnen plus eine bezahlte (halbe) Stelle? Kosten: Raummiete, Personalkosten, Anschaffungen, Verbrauch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber wünschenswert; entweder bei Christa Abts, Caritas: 02681 8789210 oder Erika Uber 02742 9 66 5822