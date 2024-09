Veröffentlicht am 25. September 2024 von wwa

NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

Nähen D201 Nähkurs für Kinder – Wickelrock nähen für Anfänger in der Kleingruppe 1x, 30.09.24, Mo, 15:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Fachklassentrakt 1, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Raum R024. Dozentin: Sarah Grendel, Maßschneiderin. Gebühr: 45€ zzgl. 10 – 15€ Materialumlage

D208 Freies Nähen für Erwachsene 4x, 30.09.24 – 18.11.24, Mo, 18:30 – 21:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Fachklassentrakt 1, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Raum R024. Dozentin: Sarah Grendel, Maßschneiderin. Staffelpreis 90 – 115€

D225 Acryl Pouring Workshop In der Kleingruppe 2x, 05.10.24, 06.10.24, Sa, 10:00 – 16:00 Uhr, So, 11:00 – 11:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Werkraum. Dozentin: Nicole Geldmacher-Zunft. Staffelpreis: 54 – 62€ zzgl. 30 € Materialumlage

Selbstbehauptung/Selbstverteidigung D312 Selbstbehauptung für Kinder Altersgruppe 6 – 10 Jahren 4x, 05.10.24 – 02.11.24, Sa, 10:30 – 12:45 Uhr D313 Selbstverteidigungskurs für weibliche Jugendliche von 14 – 17 Jahren 4x, 05.10.24 – 02.11.24, Sa, 14:00 – 16:15 Uhr. Gutenberg Schule, Schulstr. 20, 56269 Dierdorf. Dozent: Armin Denecke, Polizeibeamter, Kung Fu-Trainer, Dozentin: Wessna Engels-Denecke, Erzieherin,. Staffelpeis: 55 – 60€

G108 Wasserfälle, Fjorde und Trolltunga – Mit dem Camper durch Südnorwegen (Online) Reisevortrag mit beeindruckenden Bildern 1x, 01.10.24, Di, 19:00 – 20:30 Uhr. online (Zoom 1). Dozentin: Anuschka Dinter, Reise-Bloggerin, Vortragsreferentin, M.A. Geschichte. Staffelpreis: 9 – 13€

G207 Bluesharp / Mundharmonika – Aufbau-Workshop (Online) Teil 1: Tongue Block 1x, 02.10.24, Mi, 18:00 – 19:30 Uhr. online (Zoom 1). Dozent: Kay Steffens, MusikerStaffelpreis: 12 – 14€

L125 Die November-Revolution und die Gründung der Weimarer Republik 1918/19 1x, 30.09.24, Mo, 19:00 – 20:30 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Besprechungsraum 305/306, 3. OG. Dozent: Arnim Kasper, Magister Artium. Gebühr: 8 €

R367 „Starke-Seele – gesunder Geist“ Resilienz-Training zur Stressprävention in der Natur 2x, 04.10.24, 11.10.24, Fr, wöchentlich, 09:00 – 16:30 Uhr. Anmeldeschluss: 20.09.2024 Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid, Kommunikationsraum. Dozent: Andreas Schwab, Kursleiter für Shinrin Yoku, (Natur-)Resilienz- und Achtsamkeitstrainer. Gebühr: 159€. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).