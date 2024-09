Veröffentlicht am 16. September 2024 von wwa

NEUWIED – Starke-Seele – gesunder Geist – Resilienz-Training zur Stressprävention in der Natur

In einem zweitägigen Workshop am 4. und am 11. Oktober 2024 lernen Interessierte im Kurs „Starke Seele – gesunder Geist“ an der KreisVolkshochschule Neuwied – Außenstelle Rengsdorf-Waldbreitbach wie man mit Hilfe der Natur sein seelisches Immunsystem stärken kann. Jeweils von 9-16:30 Uhr leitet Naturresilienztrainer Andreas Schwabv dazu an die eigenen Ressourcen nutzbar zu machen, denn Resilienz kann man trainieren. Mit zahlreichen praktischen Übungen in der Natur wappnen sich die Teilnehmenden gegen Alltagsstress und Krisen. Der Kurs findet im Haus des Kurgastes in Ehlscheid statt, Anmeldeschluss ist am 20. September. Info und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/R367 oder 02634 61113