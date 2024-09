Veröffentlicht am 13. September 2024 von wwa

WISSEN – „Erlebnis Natur“ lässt die Region zusammenrücken

Schauen und informieren – vor allem aber (aus)probieren und mitmachen: Das ist fast schon ein Muss beim Besuch der Aktiv- und Outdoormesse „Erlebnis Natur“ der Naturregion Sieg, die am Sonntag, 15. September, von 10 bis 17 Uhr im Kulturwerk in Wissen stattfindet. Die letzten Vorbereitungen sind abgeschlossen; Organisatoren und Aussteller freuen sich darauf, ihre Angebote „vor der Haustür“ einem großen Publikum vorstellen zu können. Die Messe hat sich als Schaufenster der regionalen Touristik- und Freizeitaktivitäten längst etabliert.

„Wissen liegt zentral mitten in der Naturregion Sieg, ist ideal mit dem Auto oder der Bahn zu erreichen. Und das Kulturwerk bietet alle Voraussetzungen für eine Aktivmesse mit zahlreichen Mitmach-Angeboten. Von daher könnte der Rahmen nicht besser sein“, so Jennifer Siebert und Gabi Wäschenbach vom Westerwald-Sieg-Tourismus der Kreisverwaltung Altenkirchen.

Die Messe deckt das gesamte geografische Spektrum vom Siegerland über den Westerwald und das Bergische Land bis zur Eifel ab. Die gesamte Region rückt bei „Erlebnis Natur“ ein gutes Stück zusammen. Zahlreiche Touristikverbände sind vor Ort, aber auch gastronomische Anbieter. Um 11 Uhr erfolgt die offizielle Begrüßung durch Landrat Dr. Peter Enders und Bürgermeister Berno Neuhoff.

Rund um das Kulturwerk wird an diesem Tag jede Menge Action geboten: Segways stehen für Probefahrten bereit, während nebenan Robin Rosenthal aus Niederfischbach seine Kunst mit der Kettensäge demonstriert. Wer will, kann eine kurze Kanu-Tour auf der Sieg unternehmen oder eine Runde die Alpakas streicheln. Die mobile Waldschule wird ebenso Station in Wissen machen wie das Windecker Spielemobil. Und nicht zuletzt werden die Besucherinnen und Besucher einige Kostproben des neuen „Druidenstein-Musicals“ erleben, dessen Uraufführung für 2027 geplant ist.

Daneben gibt es natürlich zahlreiche Informationen aus den einzelnen Regionen. Darin eingebettet sind verschiedene Vorträge: Maja Büttner, Geschäftsführerin des Westerwald Touristik-Service, referiert zum Thema „Radfahren und Wandern im Westerwald“, Wegemanager Felix Knopp wird derweil ausführlich den Natursteig Sieg vorstellen. Kurzum: Ein Besuch der Outdoor- und Erlebnismesse ist weit mehr als nur ein Vorgeschmack auf das, was einen in direkter Nachbarschaft erwartet.

Foto: Vieles, aber längst nicht alles dreht sich bei der Erlebnismesse um das Thema „Wandern“. Foto: Naturregion Sieg/Felix Knopp