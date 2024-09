Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Geänderte Öffnungszeiten bei der Kreisverwaltung

Wegen einer internen Veranstaltung verlegt die Kreisverwaltung den Dienstleistungsabend in der Kalenderwoche 38: Am Donnerstag, 19. September, schließt die Verwaltung bereits um 16 Uhr; am Dienstag, 17. September, ist dafür bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag, 20. September, bleibt die Kreisverwaltung geschlossen.