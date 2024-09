Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Premiere des VoBa-Teams-Cup stimmt auf die bevorstehende Wettkampfsaison ein – Reichlich Spaß und Matchpraxis für jung und alt

Seit jetzt fünf Jahren geht es im Badmintonnachwuchsbereich der DJK richtig rund und zahlreiche junge Spieler haben in den AK U11 bis U15 bereits ein relativ hohes Wettkampfniveau erreicht.

So lag es für das Trainerteam nahe, dieses Potential zu nutzen und die jungen Wilden mit den alten Hasen bei einem gemischten Teamwettbewerb zu kombinieren. Damit die Spielstärke ausgeglichen ist, wurden die Teilnehmer in ein A und ein B-Feld eingeteilt. Um viele Begegnungen zu ermöglichen, sollte das Ganze als offenes Turnier ausgeschrieben werden, so dass auch Spieler anderer Vereine das Niveau weiter pushen können.

Da passte es wunderbar, dass das Orga-Team mit der Volksbank Gebhardshain e.G. einen im Ort verwurzelten Schirmherrn und Sponsor gewinnen konnte, der sich schon seit Jahren für die Förderung der Jugendarbeit im Sport einsetzt und es uns so mit ermöglicht, zu familienfreundlichen Beiträgen ein qualifiziertes Trainings- und Wettkampfprogramm anzubieten. Dafür ein herzliches Dankeschön!

So startete mit acht Mannschaften in zwei Feldern der 1.te VoBa Teams-Cup 2024 – und es ging einige Stunden richtig rund! Im Modus jeder gegen jeden gab es unzählige sehenswerte Spiele – oft über drei Sätze und mit großem Einsatz aller Beteiligten.

Am Ende siegten im A-Feld – das „Team Champions“ mit Christopher, Elme, Ju, Fine und Sofia. Im B-Feld setzten sich die „Von Nichts bis Garnichts können wir alles“ mit Anna, Julian, Nico und Nele durch. Bei der Siegerehrung ging dann auch keiner leer aus – dafür waren die Spiele auch wirklich alle zu knapp. Von der VoBa Gebhardshain gab es neben der obligatorischen Urkunde Frisbees und Thermobecher – die werden auf den nächsten Turnieren sicherlich in den Matchpausen genutzt. Foto: