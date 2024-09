Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

HELMEROTH – Neuer Ortsbürgermeister Stefan Hassel wurde feierlich in sein Amt eingeführt

In der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats wurde der neue Ortsbürgermeister Stefan Hassel ernannt, vereidigt und feierlich in sein Amt als neuer Ortsbürgermeister von Helmeroth eingeführt. Als Beigeordnete wurden vom Ortsgemeinderat Werner Denker als Erster Beigeordneter und Tobias Otterbach als Beigeordneter einstimmig gewählt. Beide Gewählten übten diese Funktion auch schon in der vergangenen Wahlperiode aus.

Anschließend dankte Ortsbürgermeister Hassel seinem Vorgänger Paul Stefes für seine engagierte und sachorientierte Tätigkeit zum Wohl der Ortsgemeinde in der Vergangenheit. Auch der anwesende Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Fred Jüngerich, richtete Dankesworte an Paul Stefes. Von Paul Stefes wurden die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Uwe Thiel und Dagmar Lillig verabschiedet und mit einem Geschenk als Dank für ihre geleistete Arbeit bedacht. Im weiteren Verlauf der Sitzung beschloss der Ortsgemeinderat für die kommende Wahlperiode keinen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Dieses Aufgabengebiet wird dann vom Ortsgemeinderat wahrgenommen.

Foto: Der ehemalige Ortsbürgermeister Paul Stefes (links) und sein Nachfolger Stefan Hassel