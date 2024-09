Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

HELMENZEN – Ausflug des DRK Seniorenzentrums AK zur Museumsscheune Helmenzen

Ein Tag voller Erinnerungen und Entdeckungen. Bei schönstem Ausflugswetter machte sich eine Gruppe von Senioren und Seniorinnen des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen auf den Weg zur historischen Museumsscheune Helmenzen, die für ihre umfangreiche Sammlung an landwirtschaftlichen und Alltagsgegenständen aus dem 19. und 20. Jahrhundert bekannt ist. Der Ausflug bot den Teilnehmern nicht nur eine willkommene Abwechslung, sondern auch eine Reise in die eigene Kindheit und Jugend, in die Vergangenheit. Viele Gespräche wurden geführt und Erinnerungen ausgetauscht, bei denen die eine oder andere Anekdote zu Tage kam. Auch hatte eine der Seniorinnen, bevor sie ins Seniorenzentrum umgezogen war, einige alte Gegenstände an die Museumsscheune übergeben. Die Führung durch die Scheune wurde von den Herren Helmut Wagner und Andreas Koppers geleitet, wobei auch ein Film über das damalige Leben angeschaut werden konnte. Der Ausflug zur Museumsscheune war für die Bewohner des DRK-Seniorenzentrum Altenkirchen eine nochmals schöne Erfahrung. Solche Veranstaltungen sind nicht nur eine Bereicherung für die Teilnehmer, sondern tragen auch dazu bei, das kulturelle Erbe der Region lebendig zu halten. Ein besonderes Dankeschön gilt den Mitgliedern vom „Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege e.V.“, die diesen erlebnisreichen Tag möglich gemacht hatten. Foto: DRK S