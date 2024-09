Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

HASSELBACH – Förderverein Dorfgemeinschaft Hasselbach auf Radtour und Wanderung rund um Hasselbach

Der Förderverein Dorfgemeinschaft Hasselbach hatte zu einer Wanderung und – parallel dazu – zu einer Fahrradtour rund um Hasselbach eingeladen. Bei schönstem Wetter fanden sich insgesamt 20 Bürgerinnen und Bürger aus Hasselbach und den Nachbardörfern um 10:00 Uhr am Bürgerhaus in Hasselbach ein. Die Altersbandbreite der Teilnehmer reichte von drei Jahren bis 83 Jahren. Bei angenehmer Temperatur ging es für die Wanderer durch den Hasselbacher Wald mit Pause am Mooshüttchen. Die Radfahrer machten sich auf den Weg zu einer Tour über neun Dörfer. Der Weg war so gewählt, dass alle Teilnehmer gut mithalten konnten. Es wurde an zwei Plätzen mit schöner Aussicht Rast gemacht. Dabei gab es gekühlte Getränke für alle und genügend Zeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam traf die Wandergruppe und die Teilnehmer der Radtour auf dem Dorffest in Rettersen ein, wo der Förderverein alle Teilnehmer zu kühlen Getränken einlud. Nach Begrüßung durch den Ortsbürgermeister Norbert Anhalt gab es noch vielseitige Gelegenheiten zum Klönen und einen Imbiss zu sich zu nehmen. Das positive Feedback der Teilnehmer beider Gruppen ermutigt dazu, diese Veranstaltung im nächsten Jahr erneut durchzuführen. Foto: DG Hasselbach