Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz begrüßt Prof. Dr.-Ing. Ulf Schmidt als neuen Professor im Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe

Die Hochschule Koblenz freut sich, Dr.-Ing. Ulf Schmidt als neuen Professor für „Baustoffkunde und Nachhaltiges Bauen“ am Fachbereich bauen – kunst – werkstoffe begrüßen zu dürfen.

Nach dem Studium des Bauingenieurwesens an der UGH Essen, der University of Bristol und der RWTH Aachen University, in dem er bereits seinen Schwerpunkt auf die Baustoffkunde und-technologie legte, war Schmidt rund zehn Jahre am Institut für Bauforschung (ibac) der RWTH Aachen tätig. Dort leitete er die Arbeitsgruppe „Mauerwerk“. Im Rahmen der Grundlagenforschung und angewandten Forschung und Entwicklung beschäftigte sich Schmidt unter anderem mit dem Tragverhalten von Mauerwerk. Seine hierzu verfasste Dissertationsschrift wurde mit dem Walther-Mann-Preis der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau (DGfM) ausgezeichnet. Seine Leidenschaft für diesen Baustoff hat er bis heute nicht aufgegeben und engagiert sich diesbezüglich als Obmann und Mitglied in diversen Normungs- und Fachausschüssen.

Seit 2010 wohnt der 50-Jährige mit seiner Familie in Koblenz. Zu diesem Zeitpunkt begann er auch seine Tätigkeit als Geschäftsführer und Mitglied der Institutsleitung an der Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied. In der knapp 15 Jahre andauernden baupraktischen Tätigkeit – sowohl in der Prüfung und Beurteilung von Baustoffen im Rahmen von Bauwerksbewertungen und Schadensgutachten als auch in der Produktentwicklung und Beratung sowie als Leiter der bauaufsichtlich anerkannten Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle – entwickelte er enge Kontakte zur regionalen und überregionalen Bau- und Baustoffindustrie, zu Behörden und Verbänden sowie Ingenieur- und Architekturbüros.

Von 2013 bis 2020 war Schmidt bereits für die Hochschule Koblenz tätig. Im Masterstudiengang Bauingenieurwesen hatte er einen Lehrauftrag für das Modul “Betontechnologie“ und vertritt seit dem 1. März 2024 die Professur auf dem Lehrgebiet „Baustoffkunde und Nachhaltiges Bauen“.

Schmidt freut sich darauf, den Schwerpunkt dieses Lehrgebiets durch seine langjährigen wissenschaftlichen und baupraktischen Berufserfahrungen an der Hochschule zu stärken. Der Bausektor ist immer noch einer der größten Klimasünder, wodurch sich jedoch auch entscheidende Möglichkeiten ergeben. „Nachhaltige und kreislaufeffiziente Baustoffe und Konstruktionen mit Unternehmen der Region weiter zu entwickeln ist eines meiner Ziele“, sagt Schmidt. An erster Stelle sieht Schmidt jedoch die Ausbildung der Studierenden: „Durch die Vermittlung von fundiertem Grundlagenwissen mit einem hohen Praxisbezug möchte ich jeden Studierenden in einer vertrauensvollen Umgebung zukunftsfähig auf seine Berufslaufbahn vorbereiten. Dies gelingt am besten, wenn ich sie für mein Fachgebiet, die unterschiedlichen Baustoffe und deren Anwendung begeistern kann,“ so Schmidt und ergänzt: „Die Laboreinrichtungen an der Hochschule, die ich sowohl in der Lehre als auch in der Forschung intensiv nutzen möchte, bieten hierzu hervorragendes Potential.“