Veröffentlicht am 14. September 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Platzwechsel Neuwied 2024 – Neuwied macht sich fit: Aktionszeitraum Platzwechsel startete am 09. September 2024

„Platzwechsel – Bewege dein Leben in Neuwied und im Landkreis Neuwied“ geht in die zweite Runde Die Sommerferien sind vorbei, der Alltag spielt sich wieder ein und die Tage werden langsam aber sicher kürzer – Perfekter Zeitpunkt für einen Platzwechsel! Vom 09. September bis 11. Oktober 2024 geht „Platzwechsel – Bewege dein Leben“ in Neuwied und im Landkreis Neuwied in die zweite Runde. Ob Yoga, Pilates, Kampfsport, Tanzen oder Laufen – Hier findet jeder ein passendes Bewegungsangebot!

Den Auftakt zum diesjährigen Platzwechsel machten der Judo-Club-Neuwied e.V. und der Koblenzer Verein C.C. Arte Capoeira Brasilianische Kultur e.V. beim diesjährigen Deichstadtfest am 14. Juli 2024. Moderiert von Bewegungsmanager Stefan Puderbach konnten die Anwesenden hier Einblick in eine typische Trainingseinheit der Sportart Judo erhalten und die Kampf-Tanz-Sportart Capoeira zu typischer Musik kennenlernen und ausprobieren.

„Mit dem Projekt Platzwechsel richten wir den Fokus gezielt auf die zahlreichen sportlichen Angebote in Neuwied. Ich bin überzeugt, dass dort für jede Neuwiederin und jeden Neuwieder eine passende Aktivität dabei ist, um in Bewegung zu kommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Platzwechseln. Erkunden Sie die unterschiedlichsten Sportarten.“ freut sich Oberbürgermeister Jan Einig, Schirmherr des Projekts.

Gefördert wird das Projekt in Neuwied durch die Debeka BKK mit Unterstützung der Stadt Neuwied, der Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung und Prävention des Landkreises Neuwied, des Quartiersmanagements Raiffeisenring und der Ortsgemeinde Rengsdorf.

Lust auf einen Platzwechsel? Dann werfen Sie einen Blick auf das diesjährige Programm, melden sich direkt an oder kommen einfach spontan vorbei. Alle Infos gibt es ab sofort hier: www.platzwechsel.jetzt/neuwied