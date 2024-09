Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

SEELBACH – Anke Klein bleibt Ortsbürgermeisterin der Ortsgemeinde Seelbach

Nach den Kommunalwahlen trat in der Ortsgemeinde Seelbach erstmals der neue Ortsgemeinderat zusammen. In der konstituierenden Sitzung am 29. August verpflichtete die alte und neue Ortsbürgermeisterin Anke Klein die Ratsmitglieder Mario Geyer, Hardy Heynen, Michael Lüß, Johan Reinhard und Yvette Schäck per Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. Das Ratsmitglied Heiko Klein konnte an der Sitzung nicht teilnehmen und wird zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtet. In dieser Legislaturperiode ist die Zahl der Ratsmitglieder auf sechs (statt bisher acht) reduziert, da die Einwohnerzahl in Seelbach unter dreihundert gesunken ist.

Der Erste Beigeordnete Hardy Heynen ernannte die wiedergewählte Anke Klein zur Ortsbürgermeisterin und überreichte ihr die Ernennungsurkunde. Klein bedankte sich für das erneute Vertrauen und das hervorragende Wahlergebnis und sicherte den Ratsmitgliedern für die kommende Amtsperiode eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zu, in der alle gemeinsam viel für die Ortsgemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger erreichen können. In geheimer Wahl wurden anschließend die vom Rat vorgeschlagenen Hardy Heynen als Erster Beigeordneter und Yvette Schäck als weitere Beigeordnete gewählt.

Im Anschluss sprach Ortsbürgermeisterin Anke Klein den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern Michael Zickgraf, Matthias Kumpernaß und Michael Lücker (beide in Abwesenheit) ihren Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der vergangenen Legislaturperiode aus und überreichte ein kleines Präsent mit Seelbacher und regionalen Produkten.

Foto: Der neue Ortsgemeinderat von Seelbach für die Amtszeit 2024 bis 2029; (v.l.): Mario Geyer, Erster Beigeordneter Hardy Heynen, Ortsbürgermeisterin Anke Klein, Beigeordnete Yvette Schäck, Johan Reinhard, Michael Lüß – auf dem Bild fehlt: Heiko Klein. Foto: Burkhard Schäck