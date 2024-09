Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

DERNBACH – Verkehrsunfall auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, sorgt für kilometerlangen Stau im morgendlichen Berufsverkehr

Gegen 06.40 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur ein Verkehrsunfall auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, kurz vor der Anschlussstelle Dierdorf, gemeldet. Zur Unfallzeit befuhr der 33-jährige Fahrer eines BMW den linken der drei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Dort verlor er bei Starkregen und Aquaplaning, aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte quer über alle drei Fahrstreifen nach rechts, wo er mit der Fahrzeugfront mit dem Sattelauflieger einer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugmaschine kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW nach links abgewiesen und stieß schließlich, diesmal mit dem Fahrzeugheck, mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Golf zusammen, bevor er, quer zur Fahrtrichtung, zwischen linkem und mittlerem Fahrstreifen zum Stehen kann. Der Fahrer des BMW und ein Mitfahrer im VW-Golf wurden leicht verletzt, wobei der BMW-Fahrer mit einem RTW in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zur Versorgung der Verletzten, Reinigung der Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Ammerich und Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von bis zu sieben Kilometer Länge, der sich erst gegen 09.00 Uhr vollständig aufgelöst hatte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im unteren sechststelligen Eurobereich. Im Einsatz befanden sich das DRK mit einem RTW, die Polizei Straßenhaus mit einem Funkstreifenwagen, die Autobahnmeisterei Ammerich sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur mit zwei Streifenwagen. Quelle: Polizei