Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

STRASSENHAUS – Motorradfahrer stürzt alkoholisiert in Straßenhaus auf die Fahrbahn

Am späten Dienstagnachmittag erschien ein Zeuge bei der Polizeidienststelle in Straßenhaus und meldete einen alkoholisierten Motorradfahrer. Der Zeuge gab an, dass unmittelbar vor der Ortschaft Straßenhaus ein vor ihm fahrender Motorradfahrer bei stockendem Verkehr auf die Fahrbahn gefallen sei. Beim Aufhelfen des Fahrers fiel dem Zeugen auf, dass der Motorradfahrer erheblich alkoholisiert war. Der Zeuge versuchte die Weiterfahrt zu verhindern, trotzdem setzte der Motorradfahrer seine Fahrt in Richtung Willroth fort.

Im Anschluss suchten die Polizeibeamten die Wohnanschrift des Beschuldigten auf. Der Fahrer wurde in seiner Garage angetroffen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Ihm wurden daraufhin auf der Polizeidienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Weitere Zeugen des Sturzes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei