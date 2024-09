Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

BETZDORF – PKW in der Moltkestraße in Betzdorf zerkratzt

Dienstag, den 10. September 2024, wurde in der Moltkestraße in Betzdorf ein schwarzer BMW beschädigt. Das Fahrzeug war dort in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr abgestellt. Der Unbekannte zerkratzte die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260. Quelle: Polizei