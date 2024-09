Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

HERDORF – PKW in Herdorf zerkratzt

In der Nacht zwischen Samstag und Sonntag beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen Kleinwagen in der Straße „Glockenfeld“ in Herdorf. An den PKW wurde mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube verkratzt. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260. Quelle: Polizei