Veröffentlicht am 12. September 2024 von wwa

MICHELBACH – Alexandra Schleiden weiterhin Ortsbürgermeisterin in Michelbach

In der ersten Sitzung des neuen Ortsgemeinderats nach der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 wurde die wiedergewählte Ortsbürgermeisterin Alexandra Schleiden von dem Ersten Beigeordneten Torsten Klein ernannt und ihr die dazugehörige Urkunde ausgehändigt. Bei den anschließenden Wahlen wurde Torsten Klein ein stimmig zum Ersten Beigeordneten gewählt. Das Amt übte er auch in der vergangenen Wahlperiode aus. Als neuer Beigeordneter fungiert Johannes Peter, dessen Votum ebenfalls einstimmig ausfiel. Im weiteren Verlauf der Sitzung beschloss der Ortsgemeinderat für die kommende Wahlperiode keinen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Dieses Aufgabengebiet wird vom Ortsgemeinderat wahrgenommen.

Foto: Ortsbürgermeisterin Alexandra Schleiden mit den Beigeordneten Torsten Klein (links) und Johannes Peter (rechts)