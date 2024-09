Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

MEHREN – Ratsmitglieder Dr. Reinhard Kramer und Armin Schnabel weiterhin Beigeordnete

Im Rahmen der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 26. August 2024 wurden die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Ronny Hottgenroth, Georg Pulheim, Udo Hottgenroth, Mike Kiesselmann und Dietmar Hottgenroth durch Ortsbürgermeister Thomas Schnabel aus den Reihen des Ortsgemeinderates verabschiedet. Weiterhin wurden bei der Wahl der Beigeordneten die beiden Ratsmitglieder Dr. Reinhard Kramer und Armin Schnabel in ihren Ämtern bestätigt, so dass sie auch in den nächsten fünf Jahren dem Ortsbürgermeister zur Seite stehen und ihn und die Ortsgemeinde bei Bedarf vertreten werden. Foto: (v.l.): Thomas Schnabel (Ortsbürgermeister), Dr. Reinhard Kramer (Erster Beigeordneter) und Armin Schnabel (Beigeordneter)