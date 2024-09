Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Initiative „Altenkirchener Marktwurst“ spendet an den Hospizverein Altenkirchen

Die Initiative „Altenkirchener Marktwurst“ übergab eine Spende in Höhe von 250 Euro an den Hospizverein Altenkirchen. Das Team der „Altenkirchener Marktwurst“ setzt sich für die Unterstützung Bedürftiger und gemeinnütziger Institutionen in der Region Altenkirchen ein und hat daher auch an den Hospizverein gedacht. Dem Team ist es wichtig, dass die Spenden in der Region verbleiben. Teamleiter Achim Gelhaar übergab die Spende mit seinem Team an die Koordinatorin Petra Hasselbach und die zweite Vorsitzende Marita Türpe. Beide freuten sich sehr darüber, dass an den Hospizverein gedacht wurde. „Mit kleinen Dingen wie dem Verkauf der „Altenkirchener Marktwurst“ kann man auch etwas erreichen“, so das Marktwurst-Team. Die Spende ist eine Wertschätzung der wichtigen Arbeit, die der Hospizverein mit seinen haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden zum Wohl schwerstkranker und sterbender Menschen leistet Foto: (v.l.): Heike Gelhaar, Hans Peter Junior, Karin Stadler, Marita Türpe, Petra Hasselbach und Achim Gelhaar