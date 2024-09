Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Trunkenheitsfahrt in Höhr-Grenzhausen

Am 11. September 2024 um 02:25 Uhr kontrollierte die Polizei aus Montabaur einen 29-jährigen PKW-Fahrer in der Anno-Knütgen-Straße in Höhr-Grenzhausen. Bei dem Fahrer wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen und ein Test ergab einen Wert von 2,03 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei