Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

NIEDERSTEINEBACH – Grillnachmittag des VdK Ortsverbandes Horhausen-Oberlahr – VdK Ortsverbandes Horhausen-Oberlahr Grillnachmittag war ein voller Erfolg – Vereinsgemeinschaft gestärkt

Über 60 Mitglieder und Gäste begrüßte Dieter Tiefenau, Vorsitzender des VdK Ortsverbandes Horhausen-Oberlahr, zum Grillnachmittag am Dorfgemeinschaftshaus Niedersteinebach. Die Mitglieder tauschten sich aus und stärkten sich mit leckeren Steaks und Bratwürstchen vom Grill. Dieter Tiefenau dankte in seiner kurzen Ansprache den Mitgliedern des Vorstands sowie dem Grillteam und dem Service für ihren großen Einsatz an diesem Nachmittag. Gesellig war es beim Grillnachmittages des VdK-Ortsverbandes Horhausen-Oberlahr in Niedersteinebach. Mitglieder und Gäste lobten und dankten schließlich den Organisatoren des gelungenen Nachmittags, bei dem auch „Petrus“ nicht so ganz mitspielte, er tauschte die Sonne gegen Regen aus. Vorsitzender Dieter Tiefenau: „Das freut mich sehr. Wenn es den Mitgliedern gefallen hat, dann hat sich unsere Arbeit auch gelohnt.“ Erika Haas aus Pleckhausen brachte noch einen Vortrag, der mit viel Beifall belohnt wurde. Trotz des schlechten Wetters war es ein gelungener Nachmittag.