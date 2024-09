Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

NIEDERERBACH – Neue Verstärkung für JSG Raiffeisenland: Iliyas Sulayman wechselt zur Mannschaft Niedererbach.

Die JSG Raiffeisenland hat sich für die kommende Saison eine wichtige Verstärkung gesichert: Iliyas Sulayman wechselt in das Team und soll die Offensive beleben. Der talentierte Offensiv-Spieler bringt nicht nur viel Erfahrung mit, sondern auch eine gehörige Portion Torgefährlichkeit. Sulayman, der bereits in der Bezirksliga auf sich aufmerksam gemacht hat, ist bekannt für seine Fähigkeit, entscheidende Tore zu erzielen. Mit seinem feinen Gespür für die richtige Positionierung und seinem präzisen Abschluss zählt er zu den vielversprechen den Offensivspielern der Region. Sein Wechsel zur JSG Raiffeisenland könnte der Mannschaft den nötigen Schwung geben, um in der kommenden Saison an der Spitze mitzuspielen.

„Wir freuen uns sehr, Iliyas in unserem Team begrüßen zu dürfen“, erklärte der Trainer der JSG Raiffeisenland. „Seine Erfahrung und seine Torgefährlichkeit werden uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Er passt perfekt in unser Team und wird unseren Angriff bereichern.“ Mit dieser Verpflichtung sendet die JSG Raiffeisenland ein klares Signal an die Konkurrenz: Das Team ist bereit, in der nächsten Saison voll anzugreifen und um die oberen Tabellenplätze mitzuspielen. Fans und Mitspieler dürfen gespannt sein, wie Iliyas Sulayman das Spiel der JSG Raiffeisenland bereichern wird. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken sich der Vorstand sowie das gesamte Trainerteam bei Eltern und Spieler! Wenn auch du Lust hast, in einer top motivierten Mannschaft samt Trainerteam Fußball zu spielen, melde dich unter 0160-1542819.