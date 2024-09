Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

HELMEROTH – Jungscharfreizeit EC Helmeroth „Natürlich Natur- Raus ins Abenteuer!“

Jungscharfreizeit EC Helmeroth „Natürlich Natur- Raus ins Abenteuer!“ Unter diesem Motto fand in den Sommerferien die jährliche Jungscharfreizeit des EC Helmeroth/Hohegrete in Dreifelden statt. 17 Kinder erlebten ein buntes, von motivierten Mitarbeitern ausgestaltetes Programm, gefüllt mit zahlreichen Gelände- und Nachtspielen, Workshops, einem Ausflug und Impulsen über die Natur und ihren Schöpfer. Dankbar über das gute Wetter und die wert volle Zeit schauten alle am Ende auf ereignisreiche 10 Tage zurück. Foto: Aaron Meinert, Pastor der Ev. Gemeinschaft Helmerot