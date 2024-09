Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – SRS Altenkirchen hat Neue Boulderkurse gestartet!

Mit dem neuen Schuljahr sind auch die neuen Boulderkurse wieder gestartet. Jeden Mittwoch von 15:00 bis 16:00 Uhr treffen sich die „Boulderaffen“ (Kinder von 5 bis 8 Jahren) und von 16:15 bis 17:00 Uhr der „Boulderclub für Kids (Kinder von 9 bis 12 Jahren). Es sind noch Plätze frei und ein Schnuppern oder Einsteigen ist jederzeit möglich. Nähere Infos dazu unter: mfritzlar@srsonline.de oder 02681/941176 Bewegung und Spaß beim Ferienprogramm In den Sommerferien kamen jeden Mittwoch regelmäßig 15 bis 30 Kinder in die 7×7 moveBox im Sportpark Altenkirchen in der Glockenspitze. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen konnten die vielfältigen Sportangebote genutzt werden: Tischtennis, Kicker, Badminton, Seilspringen und natürlich die Boulderwand. Es war eine fröhliche Gemeinschaft und eine lebendige und bewegungsreiche Zeit!