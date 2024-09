Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

RETTERSEN – Eine Woche voller Kreativität und Spiel in Rettersen

Auch in diesem Jahr gab es wieder eine Ferienwoche der Jugendpflege im Dorfgemeinschaftshaus in Rettersen. Dieses Mal drehte sich alles um das Thema Kreativität. So wurden Armbänder gebastelt, Kreativnamen gelegt mit Naturmaterial, Waldhäuser gebaut, Tänze eingeübt und am letzten Tag aufgeführt, Waffelteig hergestellt und zusammen Waffeln gebacken, Feuer selbst gemacht und Stockbrot im Feuer gebacken. An zwei Tagen ging es in den Wald und auch eine Schnitzeljagd stand auf dem Programm. Außerdem lud das Außengelände zum Spielen ein, alle gemeinsam oder in kleinen Gruppen selbst organisiert. Alle hatten viel Spaß, und einige Kinder wollen gerne im nächsten Jahr wiederkommen. Ein besonderer Dank gilt der Ortsgemeinde Rettersen für die unkomplizierte und freundliche Bereitstellung des reizvollen Veranstaltungsortes!