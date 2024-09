Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

MARENBACH – SV „Im Grunde“ Marenbach mit Kanu-Ausflug der älteren Jugend des Schützenvereins

Die Jugend des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach unternahm einen aufregenden Kanu-Ausflug auf der Lahn. Bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen war der Tag ideal für ein Abenteuer auf dem Wasser. Die Gruppe versammelte sich früh morgens und machte sich gemeinsam auf den Weg zum Startpunkt an der Lahn. Die Aufregung war spürbar, und die Jugendlichen konnten es kaum erwarten, in die Kanus zu steigen und die Erlebnisse der bevorstehenden Tour zu genießen. Nach einer kurzen Einweisung in die Sicherheitsvorkehrungen und das Paddeln teilte sich die Gruppe in vier Teams mit jeweils zwei Personen auf. Schnell fanden alle Teams den richtigen Rhythmus des Synchronen Paddelns. Die Stimmung war von Beginn an ausgelassen, und es dauerte nicht lange, bis die ersten Wasserschlachten auf dem Wasser ausbrachen. Bei den heißen Temperaturen sorgten die spritzigen Kämpfe für jede Menge Spaß und Abkühlung.

Während der Tour gab es mehrere Zwischenstopps, um sich mit Snacks und Getränken zu stärken. Diese Pausen ermöglichten es den Jugendlichen, sich zu erholen und die wundervolle Umgebung zu genießen. Die Erlebnistour auf der Lahn beinhaltete nicht nur die spritzigen Wasserschlachten und idyllische Natur, sondern auch eine Boots Rutsche. Außerdem bewältigte die Gruppe die Herausforderung der drei selbst zu bedienenden Schleusen schnell. Diese Herausforderungen förderten den Teamgeist und sorgten für unvergessliche Momente. Nach einem aufregenden Tag auf der Lahn fuhren sie nach Hachenburg, wo der Ausflug mit einem geselligen Pizzaessen in der Pizzeria ausklang. Bei leckerer Pizza und erfrischenden Getränken hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Erlebnisse Revue passieren zu lassen und die besten Momente des Tages zu teilen. Insgesamt war der Kanu-Ausflug ein voller Erfolg und wird allen Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Die Kombination aus Abenteuer, Teamarbeit und Geselligkeit machte diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis für die Jugend des Schützenvereins.