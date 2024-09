Veröffentlicht am 11. September 2024 von wwa

PUDERBACH – Lauftreff Puderbach – Adorf mutierte mit 4 Gold- und 1 Silbermedaille zu einem der erfolgreichsten Sprinter bei der Senioren WM.

Nach Gold über 100 m und 4 x 100 m wurde Adorf auch über 200 m seiner Favoritenrolle gerecht! Nach 32,10 Sek. Im Vorlauf schlug Adorf im Finale nochmal richtig zu. Unter Anwesenheit von Adorfs Sohn Dirk, der ganz kurzfristig zur mentalen Unterstützung nach Göteborg angereist war, siegte Adorf in neuem Meisterschaftsrekord von 30,52 Sek. und deklassierte damit klar seine Konkurrenten aus Großbritannien und Norwegen. „Ich hatte mir es nicht so leicht vorgestellt,“ so Adorf zu seinem Sieg. Doch Adorf’s Medaillenhunger war noch nicht gestillt. „Der Kannibale“ wie ihn ein Laufkonkurrent nannte, schlug noch zwei mal zu! Silber über 400 m bei katastrophalen Wetterbedingungen (Sturm und Regen) in 1:17,04 Min. und zum krönenden Abschluss für das „Team Germany“ noch einmal Gold in der 4×400 m Staffel M80! Damit mutierte Adorf zu einem der erfolgreichsten Teilnehmer der Masters WM 2024 und baute seine bisherige WM- Bilanz wie folgt aus: 12 x Gold, 8 x Silber und 8 x Bronze. Nächstes großes Ziel sind die „World Masters Athletics Indor Championchips“ in Florida (März 2025) und die Freiluft EM auf der portugiesischen Insel Madeira!