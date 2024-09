Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

LINZ am Rhein – Jugendschutzkontrollen durch Testkäufe in Linz am Rhein

Montag, 09. September 2024 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes kontrolliert. Durch eine 17-jährige Polizeischülerin wurden „Testkäufe“ in verschiedenen Supermärkten, Tankstellen und Kiosken in den Verbandsgemeinden Unkel, Linz und Bad Hönningen durchgeführt. Die Minderjährige versuchte branntweinhaltige Alkoholika, sowie Tabakwaren zu erwerben.

Von insgesamt 16 kontrollierten Verkaufsstellen kam es bei elf zu einer Abgabe von jugendgefährdenden Substanzen. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von nahezu 70%. In den meisten Fällen wurde weder nach dem Alter der Käuferin noch nach ihrem Personalausweis gefragt. Im Falle einer verbotswidrigen Abgabe jugendgefährdender Substanzen sieht das Jugendschutzgesetz eine Sanktionierung des entsprechenden Verkäufers, aber auch eine gleichzeitige Sanktionierung des Gewerbetreibenden vor. Der Bußgeldrahmen liegt für den Gewerbetreibenden bei 500 bis 2.000 Euro und für den Verkäufer bei 100 bis 250 Euro. Quelle: Polizei