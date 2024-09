Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

ANHAUSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 113, in der Gemarkung Anhausen

Am 09. September 2024 ereignete sich um 15:56 Uhr ein Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 113 zwischen Anhausen und Thalhausen. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Strecke von Anhausen kommend in Richtung Thalhausen. Im Bereich einer Rechtskurve geriet sie aufgrund schlüpfriger Fahrbahn ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Während die Fahrzeugführerin und ihr 36-jähriger Beifahrer leichtverletzt blieben, erlitt die 22-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich im Bereich der Unfallstelle deutliche Spuren einer Fahrbahnverunreinigung durch zuvor verlorenen Kraftstoff befanden. Hierzu bittet die Polizei Straßenhaus um Hinweise auf den Verursacher. Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei Dierdorf und die Polizei Straßenhaus. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei