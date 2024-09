Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

FLUTERSCHEN – Knut Lauterbach zum Ortsbürgermeister von Fluterschen gewählt

Ortsbürgermeister Ralf Lichtenthäler verpflichtet die neugewählten Ratsmitglieder vor ihrem Amtsantritt namens der Ortsgemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. Vor der Wahl des neuen Ortsbürgermeisters bedankte sich Ortsbürgermeister Ralf Lichtenthäler bei allen Mitgliedern des Ortsgemeinderates, die ihn in den zwanzig Jahren seiner Tätigkeit unterstützt haben. Gleiches galt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld. Ein besonderer Dank galt jedoch seinem Ersten Beigeordneten Klaus Lauterbach, der ihn in den 20 Jahren in seinem Amt begleitet hat.

Anschließend wählte der Rat in dieser Sitzung Knut Lauterbach zum Ortsbürgermeister. Ortsbürgermeister Ralf Lichtenthäler nahm die Ernennung, Vereidigung und Einführung des neuen Ortsbürgermeisters vor. Da Knut Lauterbach durch die Ernennung zum Ortsbürgermeister sein Ratsmandat automatisch verloren hat, verpflichtete er im Anschluss Carina Weller als nachrückendes Ratsmitglied.

Entsprechend der Regelung der Hauptsatzung sind bis zu zwei Beigeordnete zu wählen. Zur Durchführung der Wahlen der Beigeordneten ist eine Auszählungsgruppe vom Vorsitzenden zu bilden. Die Auszählungsgruppe besteht aus dem Vorsitzenden sowie aus mindestens zwei von ihm beauftragten Ratsmitgliedern. Der Vorsitzende beauftragte hierfür die Ratsmitglieder Torsten Becker und Carsten Dünner.

Der neue Ortsgemeinderat

Für die Wahl der Ersten Beigeordneten wurde Tanja Lück vorgeschlagen. In der sich daran anschließenden geheimen Abstimmung wurde sie zur Ersten Beigeordneten gewählt. Für die Wahl des Beigeordneten wurde Marco Schüler vorgeschlagen und auch gewählt.

Des Weiteren stand die Bildung von Ausschüssen auf der Tagesordnung. Nach Beratung beschloss der Ortsgemeinderat, einen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Diesem gehören drei Mitglieder an. Für die Wahl der Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter lag ein gemeinsamer Wahlvorschlag vor. Der Ortsgemeinderat beschloss, die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter der Ausschüsse in offener Abstimmung vorzunehmen. In dieser Abstimmung wurden folgende Mitglieder und Stellvertreter in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt:

Mitglieder Stellvertreter

Jürgen Kolb Mischa Katzwinkel Björn Hundacker Carina Weller Elias Gäfgen Carsten Dünner

Unter TOP 6 wählte der Ortsgemeinderat die Mitglieder der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Friedhofverband Almersbach, Fluterschen, Stürzelbach“. Neben dem Ortsbürgermeister als gesetzliches Mitglied gehören drei weitere Vertreter der Ortsgemeinde Fluterschen der Verbandsversammlung an. Der Ortsgemeinderat beschloss zunächst, die Wahl in offener Abstimmung durchzuführen. Die Vertreter wurden vom Gemeinderat vorgeschlagen. In dieser

Abstimmung wurden folgende Mitglieder und Stellvertreter der Ortsgemeinde Fluterschen in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Friedhofverband Almersbach, Fluterschen, Stürzelbach“ gewählt:

Mitglieder Stellvertreter

Mischa Katzwinkel Kim Kiara Hoffmann Torsten Becker Patrick Kolb Christiane Hoffmann Tanja Lück

Unter Punkt Verschiedenes bedankte sich Ortsbürgermeister Knut Lauterbach für die Wahl und das entgegengebrachte Vertrauen. Er freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Ortsgemeinderat. Foto: VG AKFL

Titelfoto:

Foto: (v.l.): Tanja Lück (Erste Beigeordnete), Ralf Lichtenthäler (scheidender Ortsbürgermeister), Knut Lauterbach (neu aus dem Rat gewählter Ortsbürgermeister) und Marco Schüler (Beigeordneter)