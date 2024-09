Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

MAMMELZEN – Stefan Schmidt wird zum Ortsbürgermeister von Mammelzen gewählt

Ortsbürgermeister Dieter Rütscher verpflichtete die neugewählten Ratsmitglieder vor ihrem Amtsantritt im Namen der Ortsgemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. Anschließend wählte der Rat Stefan Schmidt zum Ortsbürgermeister. Ortsbürgermeister Dieter Rütscher nahm die Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des neuen Ortsbürgermeisters vor. Da Stefan Schmidt durch die Ernennung zum Ortsbürgermeister sein Ratsmandat automatisch verloren hat, verpflichtete er im Anschluss Melanie Isenhardt-Nosbach als nachrückendes Ratsmitglied.

Entsprechend der Regelung der Hauptsatzung sind bis zu zwei Beigeordnete zu wählen. Zur Durchführung der Wahlen der Beigeordneten ist eine Auszählungsgruppe vom Vorsitzenden zu bilden. Diese Auszählungsgruppe besteht aus dem Vorsitzenden sowie aus mindestens zwei von ihm beauftragten Ratsmitgliedern. Der Vorsitzende beauftragte hierfür die Ratsmitglieder Rita Siems und Friedhelm Röderstein.

Für die Wahl des Ersten Beigeordneten wurde Frank Meyer vorgeschlagen. In der sich daran anschließenden geheimen Abstimmung wurde Frank Meyer zum Ersten Beigeordneten gewählt. Für die Wahl des Beigeordneten wurde Reinhard Krämer vorgeschlagen und anschließend auch zum Beigeordneten gewählt. Es gab keine Gegenvorschläge für die Wahl der Beigeordneten.

Des Weiteren stand die Beschlussfassung über die Bildung von Ausschüssen und deren Aufgaben auf der Tagesordnung. Der Ortsgemeinderat beschloss, einen Rechnungsprüfungsausschuss zu bilden. Diesem gehören sechs Mitglieder an. Für die Wahl der Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter lag ein gemeinsamer Wahlvorschlag vor. Der Rat beschloss, die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Rechnungsprüfungsausschusses in offener Abstimmung vorzunehmen. In dieser Abstimmung wurden folgende Mitglieder und Stellvertreter in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt:

Mitglieder Stellvertreter

Harald Drumm Heike Kappel Andreas Grab Marcel Donath Ulf Imhäuser Peter Lang Tanja Müller Melanie Isenhardt-Nosbach Rita Siems Peter Theophil Stefan Tabertshofer Andrea Grab

Unter Punkt Verschiedenes bedankte sich Ortsbürgermeister Stefan Schmidt für die Wahl. Er freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und dankt Ortsbürgermeister Dieter Rütscher für die stets angenehme Zusammenarbeit und sein Engagement.