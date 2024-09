Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

MEHREN – Verabschiedung ausgeschiedener Ratsmitglieder

Im Rahmen der konstituierenden Gemeinderatssitzung wurden die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Ronny Hottgenroth, Georg Pulheim, Udo Hottgenroth, Mike Kiesselmann und Dietmar Hottgenroth durch Ortsbürgermeister Thomas Schnabel aus den Reihen des Ortsgemeinderates verabschiedet.

Der Ortsbürgermeister führte dazu aus, dass das ehrenamtliche Mandat im Ortsgemeinderat sicherlich nicht zu den aufwändigsten ehrenamtlichen Tätigkeiten zählt, obwohl man als Ratsmitglied immer wieder mit einer Fülle von Angelegenheiten und Problematiken die Gemeinde und ihre Bürger betreffend konfrontiert wird. Es müssen zahlreiche, in der Regel die Bürgerinnen und Bürger direkt berührende, oftmals auch unliebsame Entscheidungen getroffen werden, die aber für die Entwicklung einer Gemeinde und das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger von besonderer Bedeutung sind. Auch wenn diese noch so sorgfältig überlegt werden, so sind sie doch nicht immer für alle nachvollziehbar, und so müssen die Ratsmitglieder auch schon mal die Verärgerung ihrer Mitbürger hierüber in Kauf nehmen, denn wirklich allem und jedem gerecht werden ist nun mal in den seltensten Fällen möglich.

Wenn ein solches Mandat dann auch noch über einen langen Zeitraum ausgeübt wird, wie bei den ehemaligen Ratsmitgliedern Udo Hottgenroth (12 Jahre) und Dietmar Hottgenroth (20 Jahre), so ist dies besonders dankenswert.

Der Ortsbürgermeister resümierte anhand einiger ortsbildprägender Entwicklungen, sowie markanter Ereignisse die Jahre in denen es vielfältige, örtliche Projekte und Bauvorhaben in der Ortsgemeinde zu beraten gab und an denen die beiden somit maßgeblich beteiligt waren. Unzählige Stunden, die für die Dorfgemeinschaft in denen vielfältige Entscheidungen getroffen oder mit getragen wurden.

Es versteht sich von selbst, dass allen die ein solches Ehrenamt auf sich nehmen unser aller Dank und Anerkennung gebührt. Für dieses selbstlose Engagement im Gemeinsinn bedankte sich der Ortsbürgermeister im Namen aller Bürgerinnen und Bürger von Mehren, aber auch persönlich bei allen ausgeschiedenen Ratsmitgliedern ganz herzlich.

Als äußeres Zeichen dieses Dankes überreichte er allen Ratsmitgliedern eine Dankurkunde der Ortsgemeinde Mehren, sowie den beiden langjährigen Mandatsträgern ein kulinarisches Präsent in Form eines Gutscheins für einen Restaurantbesuch. Die Urkunde soll eine kleine Anerkennung und eine Erinnerung an die Zeit im Gemeinderat von Mehren sein.