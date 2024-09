Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

WALTERSCHEN – Ortsbürgermeister Koch und Beigeordnete im Amt bestätigt

In der konstituierenden Sitzung in Walterschen wurde der wiedergewählte Ortsbürgermeister Frank-Walter Koch (3. von links) wieder ernannt. Der bisherige Erste Beigeordnete Heinz-Joachim Osterkamp (2. von links) und die bisherige Beigeordnete Monika Scherkenbach (4. von links) wurden vom Ortsgemeinderat in ihren Ämtern bestätigt. Zudem wurden die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Werner Berger (links) und Burkhard Cholewa (nicht auf dem Bild) verabschiedet. Foto VG AKFL