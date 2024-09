Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

WERKHAUSEN – 25 Jahre Dorftreff Werkhausen

25 Jahre ist es schon her, dass Werkhausen einen wunderbaren Ort für Feiern, Spiele, Treffen und Austausch bekommen hat. Werkhausen feierte gebührend das 25-jähriges Bestehen des Dorftreffs. Trotz anderer Vorhersagen war das Wetter perfekt und größtenteils sonnig. Die offizielle Feier begann mit einer Andacht, gestaltet von Prädikant Frank Schumann, evangelische Kirchengemeinde Birnbach und Pater Roy, katholische Kirchengemeinde St. Jacobus. Beide würdigten die Begegnungsstätte für viele Anlässe, genutzt von Jung und Alt. Hier ist der Mittelpunkt der Ortsgemeinde, die aus fünf Ortsteilen besteht. Prädikant Frank Schumann und Pater Roy segneten das Haus und alle Besucher.

Ortsbürgermeister Otmar Orfgen begrüßte die Besucher, darunter den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Fred Jüngerich und die Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Staats (Hasselbach) und Norbert Anhalt (Rettersen), eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Weyerbusch, sowie den Vorsitzenden vom Brodverein ev. 2019, Weyerbusch Max Weller. Herzlich willkommen war auch der Künstler Erwin Wortelkamp mit seiner Frau, deren Kunst im Tal zwischen Hasselbach und Werkhausen gelegen, mit der Familie Wortelkamp verbindet.

Orfgen erzählte von der Planung und Entstehung des Dorftreffs in Eigenleistung. Später kamen ein Lagerraum, eine Grillhütte, ein Spielplatz und der „Weg der Sinne“ hinzu, all dies wieder in Eigenleistung.

Bürgermeister Jüngerich würdigte die Begegnungsstätte, die vielen festlichen Aktivitäten, die hier stattfanden oder noch stattfinden werden. Ebenfalls lobte er die hohe Bereitschaft der Bürger zur Eigenleistung, ohne die diese Projekte finanziell nicht zu verwirklichen gewesen wären. Er überreichte Ortsbürgermeister Orfgen ein Buch mit dem Titel „111 Orte im Westerwald, die man gesehen haben muss“. Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Staats, Hasselbach, gratulierte herzlich und überreichte eine Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und von Müffling 1803 – 1820.

Nach diesem gelungenen Auftakt und vielen warmen Worten durften die Kinder den Spielplatz und die Hüpfburg erobern. Die Kinder hatten einen Heidenspaß beim Toben, Springen, Schaukeln und Matschen am Bach. Wer eine kleine Pause brauchte, konnte sich beim Kinderschminken zum Beispiel in einen Tiger oder eine glitzernde Fee verwandeln lassen. Zudem konnte man einen kleinen begleiteten Ausritt auf dem Pferd machen, das einige Zeit später von den Kindern mit Farben bunt gestaltet werden durfte.

Für die Erwachsenen gab es Getränke, Kaffee und Backeskuchen, sogar eine kleine Cocktailbar, leckere Würstchen und Steaks vom Grill und Salate. Es wurde viel geschlemmt und getrunken, erzählt und gelacht. Das große Highlight war die Liveband „Foreplay“, die den Gästen abends ordentlich mit toller Cover-Rockmusik einheizte. Mit Decken auf den Wiesen und einigen tanzenden Gästen hatte der Abend beinahe Festivalcharakter im Mini-Format. Vor und nach dem Auftritt der Band sorgte Eric Rademann für die Beschallung und Beleuchtung. Erst spät in der Nacht verließen auch die letzten Besucher den Dorftreff. Rundum war es ein gelungenes Jubiläumsfest. Es wurde ein Spendenbeitrag von 400 Euro für die Kinderkrebshilfe Gieleroth übergeben.