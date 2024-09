Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Ortsgemeinde Weyerbusch spendet SSV-Weyerbusch 1.000 Euro für Schulprojekt in Ruanda

Anlässlich des Benefizspiels zwischen der “Lotto-Elf“ und den Ü40 des SSV-Weyerbusch am 4. September 2024 zu Gunsten des Ruanda-Schulprojekts des Fußballkreises Westerwald-Sieg, übergab Bürgermeister Dietmar Winhold einen Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro an Mike Ramme und Alexander Stahl als Vertreter des SSV-Weyerbusch. Winhold stellte bei der Übergabe nicht nur das wichtige Projekt heraus, sondern zeigte sich auch erfreut über das große Engagement des SSV-Weyerbusch, der damit zeige, dass man nicht nur die eigenen Interessen im Blick habe.

Der SSV-Weyerbusch bedanke sich bei Winhold und der gesamten Gemeinde Weyerbusch für die großartige Unterstützung des Projekts und unterstrich seinerseits die immer gute Zusammenarbeit von Gemeinde und Verein.