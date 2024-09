Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

GÜLLESHEIM – Lebenshilfe e. V. Güllesheim – Naturschatzsuche in Stein-Wingert

Der Lebenswelt e.V. startete eine erlebnispädagogische Wanderung entlang des Naturpfads Weltende in Stein-Wingert. Acht Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren begaben sich bei sonnigem Wetter auf die Suche nach dem Schatz der Waldfee. Während der Wanderung mussten die Abenteurer an verschiedenen Stationen geheimnisvolle Rätsel lösen. Der Weltendepfad führte sie durch eine abwechslungsreiche Landschaft mit dichten Wäldern, offenen Wiesen und wunderschönen Ausblicken. Nach der Hälfte der Strecke genossen alle ein entspanntes Picknick am Aussichtspunkt Weltende. Gestärkt ging es weiter auf den letzten Kilometer, bis die Kinder schließlich eine versteckte Schatzkiste im Felsen fanden. Die Naturschatzsuche war ein voller Erfolg und sorgte für strahlende Gesichter!