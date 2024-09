Veröffentlicht am 10. September 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – BSG AK – Behinderten-Sportgemeinschaft Altenkirchen und Umgebung 1970 – Tagesfahrt nach Remagen

Die Vereinsmitglieder und Rehasportler des BSG Altenkirchen unternahmen eine Tagesfahrt zur Straußenfarm Gemarkenhof bei Remagen. Um 9:30 Uhr fanden sich 40 Teilnehmer am Bus-Platz an der Glockenspitze in Altenkirchen ein. Bei angenehmer Busfahrt und schönem Wetter konnte die Landschaft aus einer vorteilhaften Perspektive genossen werden. Ab 11:00 Uhr gab es eine Führung mit der Bimmelbahn durch die Anlage in Remagen. Ein Biologe der Straußenfarm informierte anschaulich und umfangreich über das Leben der großen Laufvögel. Anschließend gab es auf der schönen Terrasse ein „Kleines Buffet“. Um 14:00 Uhr wurde die Fahrt in Richtung Bad Neuenahr fortgesetzt. Bis zur Heimfahrt konnte die Zeit für einen kleinen Stadtbummel in Eigenregie genutzt werden. Um 18:00 Uhr in Altenkirchen angekommen, verabschiedete die Geschäftsführerin Christa Paulus die Teilnehmer. Der Vorstand dankt den Teilnehmern für die Mitgestaltung dieses harmonischen Ausflugs. Fotos: BSG Altenkirchen