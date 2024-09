Veröffentlicht am 9. September 2024 von wwa

WISSEN – CDU Wisserland legt kommunalpolitische Themenschwerpunkte fest

Nachdem die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 stattgefunden hat und sich die neuen Räte und Fraktionen konstituiert haben, gibt es in der Verbandsgemeinde Wissen besondere Themen, die die Christdemokraten in der kommenden Legislatur anpacken werden.

Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Bürokratieabbau sind wichtige Querschnittsaufgaben

Ganz im Zeichen der Kontinuität steht die Fortsetzung der Fraktionsgemeinschaft mit der FDP im Verbandsgemeinderat: Auch künftig setzt die CDU im Wisserland auf eine Kooperation mit den Liberalen. Den Vorsitz der CDU/FDP-Fraktion hat fortan Hubert Becher inne. Komplettiert wird der Fraktionsvorstand durch die Stellvertreter Gabi Wäschenbach, Albert Rödder und Robert Leonards.

Sowohl die CDU/FDP-Fraktion als auch der CDU-Gemeindeverband Wisserland sehen in der neuen Struktur der Fachausschüsse viele Vorteile für die künftige Arbeit in den Räten: „Klimaschutz, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung sind Querschnittsaufgaben, die jedes politische Thema betreffen. Deshalb ist es gut und richtig, dass der Hauptausschuss gestärkt wurde. Mit Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse setzen wir zudem wichtige Signale für Bürokratieabbau wie eine effektivere Ratsarbeit. Damit entlasten wir Ehrenamtler und Verwaltung“, erklären Robert Leonards und Hubert Becher unisono.

Darüber hinaus begrüßt die Wisserland-CDU, dass Stadt, Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden weiterhin von erfahrenen Beigeordneten und Mandatsträgern in den Räten vertreten werden. Dies ist die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen demokratischen Fraktionen in den Räten und Ausschüssen vor Ort.

Besondere Schwerpunkte: Nachwuchsförderung, Sicherheit und Zukunftsinvestitionen

Doch auch in Richtung Nachwuchsförderung tut sich einiges: So begrüßt der CDU-Gemeindeverband Wisserland die Initiative von VG-Bürgermeister Berno Neuhoff, perspektivisch ein Jugendgremium in der Verbandsgemeinde zu etablieren. „Das wirksamste Mittel gegen Populismus und Politikverdrossenheit ist die aktive Einbindung junger Menschen in die politische Arbeit vor Ort. Wir unterstützen es ausdrücklich, gemeinsam mit Schulträgern, Schülern und Multiplikatoren auf Ebene der Verbandsgemeinde Jugendliche für Kommunalpolitik zu begeistern und politisches Interesse zu wecken. Die Initiative des Bürgermeisters ist eine sehr gute Grundlage für die weiteren Beratungen in den Gremien“, erklärt der Vorsitzende der CDU Wisserland, Robert Leonards.

Ein weiteres Kernthema bleibt aus Sicht der Wisserland-CDU das Thema Sicherheit. Hier sind in den letzten fünf Jahren bereits einige wichtige Entscheidungen getroffen worden. So gibt es ein umfangreiches Sicherheitskonzept, eine Kooperation von örtlicher Polizei und Ordnungsamt sowie Konzepte für Volksfeste und Veranstaltungen. „Wir werden uns auch weiterhin einsetzen für die Stärkung innerer Sicherheit in der Stadt Wissen“, erklärt Sebastian Papenfuß, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion.

Besonders wichtig ist den Wissener Christdemokraten der Erhalt und Ausbau von guten Infrastrukturen in der gesamten Verbandsgemeinde. „Auch in Zeiten knapper Kassen setzen wir uns ein für intakte Infrastrukturen und Investitionen für eine nachhaltige Zukunft. Hierbei gilt es praktikable Lösungen zu finden“, so Robert Leonards weiter. Ein Best-Practice-Beispiel aus Sicht der CDU ist der Hybridbetrieb im Siegtalbad. Dieser ermöglicht es gerade Familien den ganzen Sommer über ein breites Freizeitangebot mit Außenbecken und Liegewiese nutzen zu können. „Gerade im Hinblick auf die Erneuerung der Zentralen Sportanlage in Wissen wird es darum gehen, alle Beteiligten miteinzubinden und gemeinsam praktikable Lösungen zu finden“, betont Leonards.

Eine bedeutende Maßgabe für die Wisserland-CDU ist das gelebte ehrenamtliche Engagement. „Bei allen politischen Entscheidungen wollen wir Ehrenamt vor Ort stärken und aktiv miteinbeziehen. Seien es unsere freiwilligen Feuerwehren, Sportvereine oder die gelebte Nachbarschaftshilfe. Sie alle sind wichtige Stützen in unserer Gesellschaft und tragen zu einer funktionierenden Daseinsvorsorge im Wisserland bei“, so der Vorstand des CDU-Gemeindeverbands Wisserland abschließend.